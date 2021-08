Impfungen künftig nur noch beim Hausarzt

Bis Ende August will das Burgenland 75 Prozent der Bevölkerung geimpft haben - ein Ziel, das man angesichts der hohen Quote auch sehr wahrscheinlich erreichen wird. Danach soll das System umgestellt werden. Statt mit Voranmeldung soll es dann möglich sein, sich auch spontan in den BITZ impfen zu lassen. Als Vakzin soll Janssen (Johnson & Johnson) - bei dem nur ein Stich notwendig ist - zum Einsatz kommen. Gleichzeitig will man die Impfangebote im niedergelassenen Bereich weiter ausbauen. „Hier befinden wir uns gerade in Abstimmung mit der Ärztekammer“, heißt es dazu.