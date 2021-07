Corona-Durchimpfung: Burgenländer sind Champions

Wohlhabende Wiener Bezirke besser durchgeimpft

Interessant sind die Erkenntnisse in Wien: Hietzing, Neubau und Josefstadt liegen vorne, am schwächsten schneiden Favoriten, Simmering und Brigittenau ab. „Grob gesehen sind die wohlhabenden Bezirke besser durchgeimpft, auch wenn Donaustadt und Floridsdorf ein etwas anderes Bild zeichnen“, sagt Wirtschaftsexperte Marcell Göttert. Die Gründe für die Differenzen werden in der Folge noch analysiert und sind wohl auch zu beachten beim Vorhaben der weitgehenden Durchimpfung. Um einen düsteren Herbst zu verhindern.