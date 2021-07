1115 kamen zum Impftag in die Zentren

Beim Lokalaugenschein im Impfzentrum Eisenstadt stachen am Freitag die Warteschlangen hervor. Nicht alle waren jedoch spontan vorbeigekommen, viele hatten ohnehin einen Termin. Auch in Gols war der Andrang am Anfang besonders groß. Nicht nur Junge, sondern auch Ältere schauten für einen Piks vorbei.