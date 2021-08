Ferien für Tiroler Kinder in digitaler Spielewelt

Regenwetter und Computerspiele sind ein nicht immer gern gesehenes Pärchen. „Coding4Kids“ dreht diese Meinung und die Rolle um: Die kostenlose Woche in der Wirtschaftskammer, in der die Basis des Programmierens erlernt wird, ist bei Kindern und Eltern ein Renner. Auch in Imst und Landeck waren die Kurse ausgebucht.