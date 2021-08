Tiroler Busfahrer saß täglich 17 Stunden am Steuer

Der Lenker, ein 64-jähriger Einheimischer, war gleichzeitig auch der Firmenchef und versuchte, seine Vergehen vor den Kontrolleuren zu rechtfertigen: „Ich weiß, dass ich nicht so lange fahren darf, aber sie wissen ja eh: Corona - und jetzt muss ich halt schauen, dass wieder was reinkommt.“ Zusätzlich hatte der Firmenchef einen Arbeiter als geringfügig beschäftigt angemeldet, der Notstandshilfe bezog. Dieser, ein 52-jähriger Österreicher, gab allerdings an, dass er täglich zwischen acht und neun Stunden fahren würde.