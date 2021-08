„Frau Professor“ tauscht Rotstift gegen Heugabel

Begonnen hat alles mit der Suche nach Themen für ihre Schüler. „Dabei stieß ich auf das Projekt ,Mithilfe bei Tiroler Bergbauern‘“, so Sabine Rohrer, die am Erzbischöflichen Gymnasium in Hollabrunn Geografie und Deutsch unterrichtet. Ihr Interesse war geweckt – und so lernte Rohrer nun im Osttiroler Matrei bei Nadja und Oswald Mattersberger, deren Sohn Rafael, der den Hof auf 1300 Meter Seehöhe übernehmen wird, dessen Frau Maria und den Töchtern Alyeen (4) und Hannah (1) den Bergbauern-Alltag hautnah kennen. Konkret: 6 Uhr aufstehen, Kühe, Schafe und Hühner füttern, Arbeit in Stall und Garten, Kinderbetreuung, Brot backen, Holz einlagern, Heuernte.