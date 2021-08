William und Kate wünschen Meghan „Happy Birthday“

Wirbelstum im Königshaus

Herzogin Meghan wurde als Meghan Markle am 4. August 1981 in Los Angeles geboren. Sie arbeitete zunächst als Schauspielerin und wurde mit der Rolle der Rachel Zane in der Serie „Suits“ bekannt.

Seit ihrer Verlobung mit dem Queen-Enkel Prinz George am 27. November 2017 und ihrer Hochzeit am 19. Mai 2018 sorgt sie für Wirbel im Königshaus. Denn nur kurz nach der Geburt ihres ersten Sohnes Archie am 6. Mai 2019, enthüllte sie, wie allein sie sich während ihrer Schwangerschaft gefühlt habe.