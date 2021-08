EU-Kommission: Zurückhaltung bei Drittimpfung

In der Diskussion über Drittimpfungen gegen das Coronavirus gibt sich die EU-Kommission zurückhaltend. „Wir beobachten die Situation gemeinsam mit der Europäischen Arzneimittelagentur und alle Schritte werden eine wissenschaftliche Grundlage haben“, sagte eine Kommissionssprecherin am Dienstag in Brüssel. Zugleich betonte sie, dass man für den entsprechenden Bedarf an Impfdosen gerüstet sei.