Israel verpasst älteren Bürgern nun dritte Impfung

In der Debatte um die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus prescht Israel vor: Als erstes Land weltweit ermöglicht es seit Sonntag allen Einwohnern ab 60 Jahren, sich ein drittes Mal impfen zu lassen, wenn ihre zweite Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt. Denn trotz einer intensiven Impfkampagne steigen die Corona-Zahlen im Land wieder rapide an, die Regierung will scharfe Beschränkungen um jeden Preis vermeiden. Fast 60 Prozent der 9,3 Millionen Einwohner sind vollständig gegen das Virus geimpft, aber rund eine Million verweigert weiterhin eine Immunisierung.