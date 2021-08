Doskozil: Aus Flüchtlingskrise „nichts gelernt“

Ein Brief aus dem Innenministerium sorgt weiter für innenpolitischen Wirbel in Österreich. Die Information, wonach die Lage an der Balkanroute stabil sei, stößt Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) dabei sauer auf. Er fühlt sich dabei an die Flüchtlingskrise 2015 erinnert, aus der man anscheinend „nichts gelernt“ habe. Die ÖVP will die Kritik nicht auf sich sitzen lassen.