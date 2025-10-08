Diese Kicker nehmen fürs Nationalteam sogar Urlaub

Wenn es beim Kicken um die Ehre geht, anstatt um zig Millionen! Und das sogar bei Österreichs Nationalteam. Die rot-weiß-rote Auswahl der Amateure zeigt es vor. Wie man es in den Kader schafft, welche Kriterien zu erfüllen sind und warum ausgerechnet ein Steirer das Sagen hat.
Länderspiel in Neunkirchen. Österreichs Nationalteam trifft auf Grönland und Bosnien. Moment einmal, haben Sie was verpasst? Nicht so ganz. Gemeint sind freilich nicht David Alaba, Marko Arnautovic & Co., sondern Spieler wie Christoph Kobald (St. Anna), Christian Degen (von Deutschlandsberg) und Yanis Traun (Kalsdorf). Das steirische Regionalliga-Trio ist Teil der Amateurfußball-Nationalmannschaft, die dieser Tage im länderübergreifenden Showdown ihr Können zeigen können.
