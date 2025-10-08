„Temptation Island“-Beauty nackt am Wakeboard

Mit ihrem Auftritt auf dem Cover des neuen „Playboy“ richtet Profi-Wakeboarderin Maxime Ocasek eine klare Botschaft an alle Frauen: „Man sollte sich nicht immer in eine Schublade stecken lassen“, sagt die 22-Jährige im Interview mit dem Männermagazin, dessen November-Titel sie ziert.
„Jede Frau hat zwei oder mehrere Seiten, und die sollte sie leben dürfen.“ Damit spielt die hübsche Blondine vor allem auf ihre eigene Karriere im Wassersport an, den sie seit ihrer Kindheit ausübt und der ihre Körperform nach eigenen Worten seither vorrangig definiert.
Sportlich – und sexy!
„Ich komme aus dem Leistungssport, da geht es erstmal nicht darum, dass der Körper gut aussieht. Er muss funktionieren und Leistung bringen. Aber ich möchte mit diesen Bildern zeigen, dass man trotz Sportlichkeit auch weiblich bleiben kann. Und das auch zeigen darf“, sagt Maxime Ocasek im Interview mit dem „Playboy“.
Weitere Seiten von sich zeigte die Sportlerin in letzter Zeit in bekannten Fernseh-Formaten wie beispielsweise 2024 in der Reality-TV-Show „Big Brother“. „Ich brauchte damals ein neues Abenteuer in meinem Leben und habe mich dann einfach mal beworben“, erzählt Maxime Ocasek.
Und gibt zu: „,Big Brother‘ war wirklich eine der härtesten Zeiten meines Lebens. Ich habe mit 18 fremden Menschen in einem Container ohne Fenster mit Schlafentzug und 24-Stunden-Überwachung gelebt. Das war eine krasse Erfahrung, aber ich bin froh, dass sie vorbei ist, ehrlich gesagt.“
Ocasek als verführerische Treue-Testerin im TV
Auch zurzeit sieht man die Profisportlerin, die 2019 Deutsche Vizemeisterin im Wakeboarden wurde und von 2019 bis 2022 für die deutsche Nationalmannschaft fuhr, wieder im TV: Als sogenannte Verführerin testet sie gemeinsam mit anderen Frauen die Treue vergebener Männer im Reality-Format „Temptation Island VIP“.
Für die Sportlerin ein „cooles Experiment“, wie sie im PLAYBOY-Interview betont: „Viele Frauen sind blind vor Liebe, und es ist gut und wichtig, dass sie mitbekommen, was ihr Freund macht, wenn sie nicht dabei sind. Männer haben oft Ego-Probleme, die sich schnell in Form von Untreue zeigen, wenn Alkohol und Party im Spiel sind. Es ist krass, wie leicht sie sich blenden und verführen lassen, obwohl sie ein paar Häuser weiter vielleicht eine Verlobte sitzen haben.“
Für Maxime Ocasek, die auch nach dem Dreh von „Temptation Island VIP“ Single ist, stand ihr Sendungs-Auftrag im Dienst der Frauenwelt: „Ich hoffe, dass sich manche danach gut überlegt haben, ob sie mit ihrem Freund zusammenbleiben wollen.“
