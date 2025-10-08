Vorteilswelt
Rund 30 Prozent heller

Naturschauspiel: Erster Supermond über Österreich

Wetter
08.10.2025 09:11
Am Dienstag und Mittwoch zeigt sich ein seltenes Naturschauspiel am Himmel über Österreich: Der ...
Am Dienstag und Mittwoch zeigt sich ein seltenes Naturschauspiel am Himmel über Österreich: Der erste Supermond des Jahres.(Bild: Leserreporter)

In der Nacht auf Dienstag kam der Mond der Erde besonders nah. Der erste Supermond des Jahres – der sogenannte „Erntemond“ – zeigte sich über Österreich in eindrucksvoller Größe. Auch am Mittwoch bleibt das Himmelsschauspiel sichtbar, wenn auch leicht abgeschwächt.

Der Mond erreichte seine Vollmondphase bereits am Dienstag um 05:47 Uhr MESZ – und stand dabei besonders nah an der Erde. Der Mond erschien dadurch bis zu 14 Prozent größer und rund 30 Prozent heller als ein gewöhnlicher Vollmond, heißt es auf der Webseite der NASA. Durchschnittlich ist der Mond rund 384.400 Kilometer von der Erde entfernt. An Tagen, an denen er als Supermond angekündigt wird, steht er fast 30.000 Kilometer näher an der Erde. 

Gute Bedingungen für „Erntemond“ im Osten und Südosten
Laut der Wetterprognosen von Geosphere Austria war der Mond aufgrund der teils wolkenlosen Bedingungen im Süden und Südosten Österreichs besonders gut zu sehen. Aufmerksame Himmelsbeobachter konnten allerdings auch von Wien aus besonders gute Aufnahmen erzielen. 

EIne „Krone“-Leserreporterin konnte von Wien-Simmering am Dienstagabend besonders gute Aufnahmen ...
EIne „Krone“-Leserreporterin konnte von Wien-Simmering am Dienstagabend besonders gute Aufnahmen erzielen.(Bild: Leserreporter)
Knapp 360.000 Kilometer – also rund 30 Kilometer näher – ist der Vollmond bei einem „Erntemond“ ...
Knapp 360.000 Kilometer – also rund 30 Kilometer näher – ist der Vollmond bei einem „Erntemond“ zu sehen.(Bild: Leserreporter)

Der Supermond ist auch am Mittwoch noch gut sichtbar, wenngleich er sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr exakt in seiner Vollmondphase befindet. Zwar nimmt er bereits leicht ab, doch sein Licht bleibt dennoch außergewöhnlich intensiv und sorgt am Abend noch einmal für ein beeindruckendes Himmelsbild.

Zwei weitere Chancen dieses Jahr
Wer den Oktober-Supermond nicht mehr zu Gesicht bekommen wird, hat im restlichen Jahr noch zwei weitere Chancen auf den „Erntemond“: Am 5. November zeigt sich der größte und nächste Supermond mit nur 356.834 Kilometer Abstand zur Erde. Genau einen Monat später, am 5. Dezember, leuchtet der letzte Supermond in diesem Jahr vom Himmel. 

