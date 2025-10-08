Naturschauspiel: Erster Supermond über Österreich

Der Mond erreichte seine Vollmondphase bereits am Dienstag um 05:47 Uhr MESZ – und stand dabei besonders nah an der Erde. Der Mond erschien dadurch bis zu 14 Prozent größer und rund 30 Prozent heller als ein gewöhnlicher Vollmond, heißt es auf der Webseite der NASA. Durchschnittlich ist der Mond rund 384.400 Kilometer von der Erde entfernt. An Tagen, an denen er als Supermond angekündigt wird, steht er fast 30.000 Kilometer näher an der Erde.