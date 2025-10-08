Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flucht aus Hollywood!

Warum Clooney seine Kinder in Frankreich großzieht

Society International
08.10.2025 09:15
George Clooney erklärt, warum er mit seiner Frau Amal und den Zwillingen nach Frankreich zog – ...
George Clooney erklärt, warum er mit seiner Frau Amal und den Zwillingen nach Frankreich zog – und was er an Hollywood gefährlich findet.(Bild: EPA/NEIL HALL)

George Clooney will seine Kinder nicht in Los Angeles aufwachsen lassen. „Ich hatte Bedenken, unsere Kinder in L.A. in der Kultur Hollywoods großzuziehen. Ich hatte das Gefühl, dass sie nie eine faire Chance auf das Leben bekommen würden“, sagte der Schauspieler („Ocean‘s Eleven“, „Up in the Air“) dem Magazin „Esquire“.

0 Kommentare

 Er lebt mit seiner Frau Amal und den achtjährigen Zwillingen Ella und Alexander auf einem Bauernhof in Frankreich.

„Ein großer Teil meiner Kindheit war auf einer Farm, und als Kind habe ich das gehasst“, räumt der 64-Jährige ein. Für seine eigenen Kinder sieht er aber große Vorteile: „Sie sind dort nicht an ihren iPads, wissen Sie?“ Sie säßen mit den Erwachsenen beim Abendessen und räumten das Geschirr ab. „Sie haben ein viel besseres Leben.“

Lesen Sie auch:
George Clooney mit seiner Amal
„Bin nun recht clean“
George Clooney (64) legt Drogenbeichte ab
07.10.2025

In Frankreich interessierten sich die Menschen nicht so sehr für Berühmtheiten, fügte Clooney hinzu. Seine Kinder sollten nicht „herumlaufen und sich Sorgen über Paparazzi machen müssen“. Und: „Ich will nicht, dass sie mit berühmten Kindern von anderen verglichen werden.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Frankreich
Kinder
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.994 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
128.839 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
119.618 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1627 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1076 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1017 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Mehr Society International
So schön mit 91!
Seltene Fotos von Sophia Loren begeistern Fans
Flucht aus Hollywood!
Warum Clooney seine Kinder in Frankreich großzieht
Ocasek im „Playboy“
„Temptation Island“-Beauty nackt am Wakeboard
„Betet für Dolly!“
Parton-Schwester mit dramatischem Appell an Fans
„Wie ein Fiebertraum“
Das war Channing Tatums peinlichste Nacktszene
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf