Nach peinlichem Fehler: Trainer schlägt Spieler

„Ich habe mich bei ihm entschuldigt“

„Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich nicht gut gefühlt deswegen“, hatte Gannon am Tag nach dem Spiel auf einer Pressekonferenz gesagt. „Ich habe das in der Teamsitzung angesprochen und mich bei Emari und dem Team entschuldigt.“ Vonseiten der Liga gibt es keine weiteren Konsequenzen.