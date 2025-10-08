Spionage-Alarm! Muslimbruder in Geheimdienst

Der aufgeflogene Agent wurde wochenlang beobachtet und schließlich nach einem Treffen mit der verfassungsfeindlichen Gruppierung gestoppt. Aufgrund der dichten Beweiskette entschloss sich der Verfassungsschutz zu einer sofortigen Suspendierung.

Verfassungsschutz betont: „Handelt sich um Einzelfall“

Der wegen nachrichtendienstlicher Tätigkeiten zum Nachteil der Republik Österreich angezeigte Verdächtige muss nun mit einer Anklage der Staatsanwaltschaft Wien rechnen. Der Verfassungsschutz betont, dass es sich um einen Einzelfall handelt und die internen Kontrollmechanismen bestens funktionieren.