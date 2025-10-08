Hol dir den Frischekick mit Pepsi Zero Lemon

Pepsi Zero Lemon bringt ab sofort spritzige Abwechslung ins Glas: Der neue Softdrink kombiniert klassischen Cola-Geschmack mit einer intensiven Zitronennote – ganz ohne Zucker. Und mit etwas Glück gibt es jetzt ein exklusives Pepsi-Paket zu gewinnen!
Mit Pepsi Zero Lemon erweitert Pepsi sein Sortiment um eine zuckerfreie Variante mit fruchtigem Twist. Die Kombination aus vertrautem Cola-Geschmack und frischer Zitrone trifft den Nerv der Zeit – ideal für alle, die auf Zucker verzichten, aber nicht auf Genuss.
Design trifft Funktion
Zum neuen Getränk gibt es auch das passende Accessoire: Ein stylisches Pepsi-Glas mit wiederverwendbarem Glas-Strohhalm sorgt für das perfekte Trinkerlebnis. Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs – so schmeckt der Herbst gleich doppelt gut.
„Pepsi mit Zitrone – das passt einfach und ist eine Kombi, die man liebt. Und genau darum geht‘s: Genuss, der unkompliziert ist und alle überzeugt“
Sabrina Wiederhofer, Brand Managerin für Pepsi
Mitmachen und gewinnen
Zusammen mit Pepsi Österreich verlost die „Krone“ nun 10 exklusive Pepsi Zero Lemon Pakete bestehend aus je einer Flasche des neuen Pepsi Zero Lemon sowie einem wiederverwendbaren Glas-Strohhalm und einem stylischen Pepsi-Glas. Einfach das untenstehende Formular auswählen und schon nimmst du an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober, 09:00 Uhr.
Du willst deine Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-kocht Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen findest du hier.