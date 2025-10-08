Verdacht erhärtet sich
Messerangriff auf Bürgermeisterin: Neue Details
Die vor Kurzem ins Amt gewählte SPD-Bürgermeisterin von Herdecke im deutschen Ruhrgebiet, Iris Stalzer, wurde am Dienstag Opfer eines Messerangriffs. Die 57-Jährige schwebt weiter in Lebensgefahr. Die Suche nach dem Tatmotiv und den Hintergründen gehen weiter. Ein Verdacht erhärtet sich.
Die SPD-Politikerin aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen wurde durch zahlreiche Messerstiche schwer verletzt. Das Haus der Politikerin sei auch der Tatort, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt.
„Keine Hinweise auf politisch motivierte Tat“
Die Ermittler gehen eigenen Angaben zufolge von einem familiären Hintergrund aus. „Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse gibt es keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat.“
Verübte Adoptivsohn die Tat?
Im Haus befanden sich Stalzers Adoptivsohn (15) und ihre Adoptivtochter (17). Die Kinder verständigten den Notruf. Die Polizei rückte aus und nahm den 15-Jährigen mit. Im Streifenwagen werden dem Teenager Handschellen und ein Spurensicherungsanzug angelegt. Laut Ermittlern nur, um zu verhindern, dass Spuren verwischt werden.
Der 15-Jährige soll zunächst gegenüber der Polizei behauptet haben, seine Mutter sei auf der Straße von mehreren Männern angegriffen worden. Doch dieser Verdacht erhärtete sich nicht.
Haftrichter entscheidet am Mittwoch
Nach Informationen des WDR sollen sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nun vielmehr auf den 15-Jährigen konzentrieren. Ein Haftrichter soll am Mittwoch entscheiden, wie weiter verfahren wird. Laut „Bild“ soll er in der Vergangenheit psychisch auffällig gewesen sein.
Parteien betroffen
Politiker aller Parteien zeigen sich betroffen: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schrieb auf X: „Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung.“
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sagte in Berlin, er wünsche, dass die Sozialdemokratin die „furchtbare Tat überlebt“. Iris Stalzer war gerade erst am 28. September zur Bürgermeisterin der Stadt im östlichen Ruhrgebiet gewählt worden.
