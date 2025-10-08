Messerangriff auf Bürgermeisterin: Neue Details

Die SPD-Politikerin aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen wurde durch zahlreiche Messerstiche schwer verletzt. Das Haus der Politikerin sei auch der Tatort, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt.

„Keine Hinweise auf politisch motivierte Tat“

Die Ermittler gehen eigenen Angaben zufolge von einem familiären Hintergrund aus. „Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse gibt es keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat.“

Noch mehr Fotos vom Tatort:

