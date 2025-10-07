Paukenschlag! Rapp verlässt NSC Richtung Sportklub

Fodas großer Traum: „Mit Österreich zur WM fahren“
Der Zwerg muckt auf
Der Traditionsverein hat nach dem Aus von Robert Weinstabl einen neuen Trainer. Laut „Krone“-Infos wechselt Stefan Rapp innerhalb der Ostliga.
Viele Namen kursierten in den letzten Tagen, jetzt ist es laut „Krone“-Infos aber fix: Stefan Rapp übernimmt beim Wiener Sportklub das Zepter. Der gebürtige Tiroler verlässt den SC Neusiedl und folgt auf Robert Weinstabl.
„Wir bedanken uns bei Stefan für vier tolle Jahre und wünschen ihm alles Gute“, sagt NSC-Sportlicher Leiter Günter Gabriel. Beim burgenländischen Ostligisten fungiert künftig das Duo Norbert Pammer und Michael Jausner als Trainer-Duo.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.