Kopfschütteln über Brief des Innenministeriums

Dass man im Bund den Ernst der Lage noch nicht erkannt hat, sieht das Land auch in dem Brief des Innenministers bestätigt. Darin erklärt das Ministerium zu einer Anfrage bezüglich mehr Einsatzkräften an der grünen Grenze, dass man die Lage besonders entlang der Balkanroute genau beobachte und keine Änderung der Lage erwarte.