KAC-Boss sauer: „So späte Spiele sind Wahnsinn!“

Drei Punkte sollen her!

Klar will der Kanadier am heutigen Mittwoch daheim gegen das noch sieglose Tychy (Pol) sein Konto aufstocken. Die Rotjacken sind ja voll im Rennen um den Aufstieg ins Achtelfinale (Top 16!). Aktuell liegt man auf Platz 14. „Die vielen Verletzungen und Kranken haben uns aus dem Rhythmus gebracht. Ständig in neuen Linien aufzulaufen, ist nicht einfach. Aber, wenn es nötig war, wie zuletzt gegen Linz oder Budapest, haben wir zulegen können und unsere Leistung gebracht. In der CHL zu spielen, ist immer eine große Herausforderung, klar wollen wir den nächsten Sieg einfahren“, sagt Petersen, der diesmal mit Raphael Herburger und Mathias From auflaufen wird.