KAC-Boss sauer: „So späte Spiele sind Wahnsinn!“

Der KAC empfängt am heutigen Mittwoch in der Champions Hockey League GKS Tychy. Um weiter unter den „Top 16“ zu bleiben, ist ein Sieg gegen die Polen eingeplant. Ass Nick Petersen geht heuer bei den wankelmütigen Rotjacken vorbildlich voran. Die Beginnzeit um 20.20 Uhr erhitzt die Gemüter.
Der Dauerbrenner ist heiß auf die Königsklasse! KAC ist heuer noch sehr inkonstant unterwegs – auf gute Spiele folgen auch wieder schlechte. Ein Crack aber konnte bislang voll überzeugen: Nick Petersen. Der 36-jährige Bomber hält in der ICE-Liga in sieben Spielen bei vier Toren und fünf Vorlagen (damit ist er klubintern Leader in der Punkteliste), in der Champions Hockey League kam er in vier Duellen auf zwei Treffer und einen Assist.
Drei Punkte sollen her!
Klar will der Kanadier am heutigen Mittwoch daheim gegen das noch sieglose Tychy (Pol) sein Konto aufstocken. Die Rotjacken sind ja voll im Rennen um den Aufstieg ins Achtelfinale (Top 16!). Aktuell liegt man auf Platz 14. „Die vielen Verletzungen und Kranken haben uns aus dem Rhythmus gebracht. Ständig in neuen Linien aufzulaufen, ist nicht einfach. Aber, wenn es nötig war, wie zuletzt gegen Linz oder Budapest, haben wir zulegen können und unsere Leistung gebracht. In der CHL zu spielen, ist immer eine große Herausforderung, klar wollen wir den nächsten Sieg einfahren“, sagt Petersen, der diesmal mit Raphael Herburger und Mathias From auflaufen wird.
Auch Boss Oliver Pilloni ist guter Dinge. „Natürlich haben wir Luft nach oben, das wissen wir. Aber in der CHL konnten wir bislang überzeugen.“ Gar nicht happy macht „Pille“ jedoch die späte Beginnzeit um 20.20 Uhr. Das gibt ORF Sport Plus vor.
Miese ORF-Quote
„Partien so spät unter der Woche sind ein Wahnsinn. Das hat ORF so beschlossen, uns hat nie einer gefragt. Wer schaut im TV um diese Zeit schon ein Match an?“, schüttelt Pilloni den Kopf. Die CHL-Heimpartien im August gegen Prag und Berlin (jeweils 20.20 Uhr) verfolgten gerade mal zwischen 7000 und 10.000 Zuseher. Gegen die Polen wird in der Halle gar ein Minusbesuch erwartet. Bis Dienstag waren erst 1700 Tickets weg. Jordan Murray ist beim KAC wieder fit, dafür sind Mario Kempe (krank), Jan Mursak, Fabian Hochegger und David Maier (alle verletzt) außer Gefecht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.