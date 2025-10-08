Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor dem CHL-Duell

KAC-Boss sauer: „So späte Spiele sind Wahnsinn!“

Kärnten
08.10.2025 08:59
KAC-Ass Nick Petersen hat gegen Tychy viel vor.
KAC-Ass Nick Petersen hat gegen Tychy viel vor.(Bild: GEPA)

Der KAC empfängt am heutigen Mittwoch in der Champions Hockey League GKS Tychy. Um weiter unter den „Top 16“ zu bleiben, ist ein Sieg gegen die Polen eingeplant. Ass Nick Petersen geht heuer bei den wankelmütigen Rotjacken vorbildlich voran. Die Beginnzeit um 20.20 Uhr erhitzt die Gemüter.

0 Kommentare

Der Dauerbrenner ist heiß auf die Königsklasse! KAC ist heuer noch sehr inkonstant unterwegs – auf gute Spiele folgen auch wieder schlechte. Ein Crack aber konnte bislang voll überzeugen: Nick Petersen. Der 36-jährige Bomber hält in der ICE-Liga in sieben Spielen bei vier Toren und fünf Vorlagen (damit ist er klubintern Leader in der Punkteliste), in der Champions Hockey League kam er in vier Duellen auf zwei Treffer und einen Assist.

Drei Punkte sollen her!
Klar will der Kanadier am heutigen Mittwoch daheim gegen das noch sieglose Tychy (Pol) sein Konto aufstocken. Die Rotjacken sind ja voll im Rennen um den Aufstieg ins Achtelfinale (Top 16!). Aktuell liegt man auf Platz 14. „Die vielen Verletzungen und Kranken haben uns aus dem Rhythmus gebracht. Ständig in neuen Linien aufzulaufen, ist nicht einfach. Aber, wenn es nötig war, wie zuletzt gegen Linz oder Budapest, haben wir zulegen können und unsere Leistung gebracht. In der CHL zu spielen, ist immer eine große Herausforderung, klar wollen wir den nächsten Sieg einfahren“, sagt Petersen, der diesmal mit Raphael Herburger und Mathias From auflaufen wird.

Oliver Pilloni kann den späten Spielbeginn gegen Tychy nicht verstehen.
Oliver Pilloni kann den späten Spielbeginn gegen Tychy nicht verstehen.(Bild: Pessentheiner Florian)

Auch Boss Oliver Pilloni ist guter Dinge. „Natürlich haben wir Luft nach oben, das wissen wir. Aber in der CHL konnten wir bislang überzeugen.“ Gar nicht happy macht „Pille“ jedoch die späte Beginnzeit um 20.20 Uhr. Das gibt ORF Sport Plus vor.

Lesen Sie auch:
Nach dem Sieg in Linz empfangen die Rotjacken am Sonntag Ferencvaros Budapest.
Krone Plus Logo
Das Nationalteam ruft
Ein KAC-Crack steht kurz vor der Einbürgerung
05.10.2025

Miese ORF-Quote
„Partien so spät unter der Woche sind ein Wahnsinn. Das hat ORF so beschlossen, uns hat nie einer gefragt. Wer schaut im TV um diese Zeit schon ein Match an?“, schüttelt Pilloni den Kopf. Die CHL-Heimpartien im August gegen Prag und Berlin (jeweils 20.20 Uhr) verfolgten gerade mal zwischen 7000 und 10.000 Zuseher. Gegen die Polen wird in der Halle gar ein Minusbesuch erwartet. Bis Dienstag waren erst 1700 Tickets weg. Jordan Murray ist beim KAC wieder fit, dafür sind Mario Kempe (krank), Jan Mursak, Fabian Hochegger und David Maier (alle verletzt) außer Gefecht.

Porträt von Albert Kurka
Albert Kurka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.994 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
128.839 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
119.618 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1627 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1076 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1017 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Mehr Kärnten
FP-Putsch in Wolfsberg
Volksanwaltschaft will Theuermann-Abwahl prüfen
Aktion für Jugend
Bald Parkgebühren für Dreiländereck
Vor dem CHL-Duell
KAC-Boss sauer: „So späte Spiele sind Wahnsinn!“
Neues Museumsprojekt
Vergessenes KZ: Mahnmal für Grauen vom Loiblpass
Florianis im Einsatz
Fahrer konnte sich aus brennendem Lkw retten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf