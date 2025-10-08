Vorteilswelt
„Köpfe runter!“

Ecuador: Schüsse auf Autokolonne des Präsidenten

Ausland
08.10.2025 09:03
Präsident Daniel Noboa blieb unverletzt. Auf seinem Auto sieht man aber deutlich die ...
Präsident Daniel Noboa blieb unverletzt. Auf seinem Auto sieht man aber deutlich die Einschusslöcher und Kratzer.(Bild: AFP/HANDOUT)

Laut Regierungsangaben ist es am Dienstag zu einem Attentatsversuch auf den ecuadorianischen Präsidenten Daniel Noboa gekommen. Hunderte Demonstranten belagerten einen Konvoi des Staatschefs. Es wurden Steine geschleudert und offenbar auch Schüsse abgegeben.

0 Kommentare

Noboa sei nicht verletzt worden, sagte Umweltministerin Inés Manzano am Dienstag. Etwa „500 Menschen tauchten auf und bewarfen ihn mit Steinen und es gibt offensichtlich auch Einschusslöcher am Auto des Präsidenten“, erklärte Manzano. Die Regierung des südamerikanischen Landes veröffentlichte ein Video, das aus dem Inneren eines der Fahrzeuge der Kolonne stammen soll. Darin ist zu sehen, wie Demonstranten, die sich mit Flaggen bedeckt haben, nach Steinen und Ziegeln suchen.

Während das Auto des Präsidenten vorbeifährt, schlagen Projektile ein und beschädigen Fenster. „Köpfe runter, Köpfe runter“, ist eine Stimme zu hören. Offiziellen Angaben zufolge wurde eine Untersuchung eingeleitet, ob Schäden an Noboas gepanzerten Auto durch Schüsse verursacht wurden.

Seit Wochen wird wegen einer Rücknahme von Diesel-Subventionen 

Fünf Verdächtige in Haft
Manzano sprach von einem „Attentatsversuch“. Fünf Verdächtige wurden ihren Angaben zufolge verhaftet. Bereits im September war es zu einem ähnlichen Angriff auf den Präsidenten gekommen. Auch damals eskalierten Proteste gegen die Regierung.

Hintergrund des Aufstands ist eine Abschaffung von Subventionen für Diesel. Die Regierung beschuldigt Drogenkartelle, hinter den Unruhen zu stecken.

