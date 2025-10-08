So ging Frauen-Experiment an Universität Linz aus

Stadtchef ist nach Abfuhr vor Gericht unter Druck
Bootshütten-Causa
Nur Frauen durften sich an der Linzer Uni für sechs spezielle Professuren bewerben – ein Schritt, der für großes Aufsehen sorgte. Doch was kam letztlich heraus? Das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen. Was dahintersteckt, erfahren sie mit Krone+.
Die Verantwortlichen an der Linzer Johannes-Kepler-Uni wagten ihr „Frauen-Experiment“ nicht zum ersten Mal: Schon 2010 waren 20 Posten für eine wissenschaftliche Mitarbeit als Assistenz für Professoren ausschließlich für weibliche Kandidaten ausgeschrieben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.