Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt

Es kam zu einem Polizeieinsatz mit Absperrungen und Räumungsmaßnahmen. Spezialkräfte hätten den Brief bereits geprüft, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Gefahr sei nicht davon ausgegangen. Der Mann hatte mindestens vier Briefe verschickt, in denen er seinen Unmut über den Staat ausdrückte und zumindest in einem Fall Überraschungen ankündigte. Eines dieser Schreiben ging an die Polizei.