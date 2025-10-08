Dramatischer Sucheinsatz nach abgängiger Person

Dramatische Suchaktion Mittwochfrüh im Tiroler Oberland: Im Inn wird laut ersten Informationen nach einer angeblich vermissten Person gesucht. Ein Sonderalarmplan wurde aktiviert. Alle Brücken bis Innsbruck sind besetzt.
Bei Telfs/Pfaffenhofen im Tiroler Oberland ist Mittwochfrüh, gegen 7.45 Uhr, ein Großeinsatz angelaufen. Wie die „Krone“ von Einsatzkräften direkt vor Ort erfuhr, wird nach einem vermeintlich abgängigen Mann im Inn gesucht.
Sonderalarmplan aktiviert, Posten auf Brücken
Wasserrettung, Polizei mit Suchhunden und Feuerwehren sind an der Suche beteiligt. Auch der Polizeihubschrauber Libelle Tirol fliegt den Fluss in Richtung Osten ab. Der für solche Fälle übliche Sonderalarmplan wurde aktiviert. Alle Brücken bis inklusive Innsbruck wurden mit Posten besetzt.
Nähere Informationen zur Identität des Abgängigen und zu den Hintergründen sind bis dato nicht bekannt.
