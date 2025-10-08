Dramatischer Sucheinsatz nach abgängiger Person

Sonderalarmplan aktiviert, Posten auf Brücken

Wasserrettung, Polizei mit Suchhunden und Feuerwehren sind an der Suche beteiligt. Auch der Polizeihubschrauber Libelle Tirol fliegt den Fluss in Richtung Osten ab. Der für solche Fälle übliche Sonderalarmplan wurde aktiviert. Alle Brücken bis inklusive Innsbruck wurden mit Posten besetzt.