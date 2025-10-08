Wiener Kaiser Wiesn – Das große Finale steht bevor

Das letzte Wiener Kaiser Wiesn-Wochenende naht – noch einmal Vollgas, noch einmal Tracht, noch einmal Wiesn-Stimmung pur! Bis inklusive 12. Oktober heißt es Musik, Spaß, Tradition und beste Stimmung auf der Kaiserwiese im Wiener Prater. Sichern Sie sich jetzt noch Ihre Tickets!
Nach zwei mitreißenden Wochen voller Live-Acts, Promibesuche und ausgelassener Stimmung geben die Veranstalter noch einmal alles. Wer bisher gezögert hat, sollte jetzt zuschlagen.
Tradition, Tracht & letzte Gelegenheit
Die Zelte sind voll, die Stimmung ausgelassen, und das Wetter verspricht noch einmal goldenes Herbstfeeling. Zwischen Maßkrügen, Dirndln und Lederhosen wird gefeiert, gesungen und getanzt – ganz nach dem Motto „Das Leben is a Fest!“
Das steht noch alles am Programm:
Jetzt noch schnell Tickets sichern!
Holen Sie sich Ihre Tickets für die Wiener Kaiser Wiesn und erleben Sie das Motto „Das Leben is a Fest“ noch bis 12. Oktober im Wiener Prater. Tickets gibt‘s im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
Nur noch bis 12. Oktober heißt es im Wiener Prater
„Das Leben is a Fest!“
🎟️ Jetzt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at Tickets sichern!