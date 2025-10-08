Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt Tickets sichern!

Wiener Kaiser Wiesn – Das große Finale steht bevor

Wien ist leiwand
08.10.2025 05:00
(Bild: Stefan Burghart)

Das letzte Wiener Kaiser Wiesn-Wochenende naht – noch einmal Vollgas, noch einmal Tracht, noch einmal Wiesn-Stimmung pur! Bis inklusive 12. Oktober heißt es Musik, Spaß, Tradition und beste Stimmung auf der Kaiserwiese im Wiener Prater. Sichern Sie sich jetzt noch Ihre Tickets! 

Nach zwei mitreißenden Wochen voller Live-Acts, Promibesuche und ausgelassener Stimmung geben die Veranstalter noch einmal alles. Wer bisher gezögert hat, sollte jetzt zuschlagen.

Tradition, Tracht & letzte Gelegenheit
Die Zelte sind voll, die Stimmung ausgelassen, und das Wetter verspricht noch einmal goldenes Herbstfeeling. Zwischen Maßkrügen, Dirndln und Lederhosen wird gefeiert, gesungen und getanzt – ganz nach dem Motto „Das Leben is a Fest!“

(Bild: Stefan Burghart)

Das steht noch alles am Programm: 

  • Mittwoch, 8. Oktober: Im Wiesbauer-Zelt wird der Jungbauern- und Jungbäuerinnen Kalender 2026 mit einer Kombination aus Schlager und Pop durch die modernen Beats der Grabenland Buam vorgestellt. Für die Single Wiesn powered by kronehit gibt es nur noch Restkarten zu ergattern.
  • Donnerstag, 9. Oktober: im Gösser-Zelt starten die beliebten Südsteirer ihr dreitägiges Live-Spektakel. Im Wiesbauer-Zelt sorgt Wildbach für beste Stimmung, während im Nordic Spirit Kaiser-Zelt die energiegeladenen Dirndl Rocker das Publikum zum Mitsingen bringen.
  • Freitag, 10. Oktober: Am Tiroltag sendet Radio Tirol U1 live von der Wiener Kaiser Wiesn, wenn Die Lauser, bekannt für ihre Mischung aus Volksrock und Partysound, das Ruder im Gösser-Zelt übernehmen. Parallel heizen Die Südsteirer im Wiesbauer-Zelt und Wildbach im Nordic Spirit Kaiser-Zelt ein.
  • Samstag, 11. Oktober: Am finalen Partyabend sind bereits zwei der drei Festzelt quasi ausverkauft. Die LauserDie Südsteirer und Wildbach sorgen für ein stimmungsvolles Ende dieser Wiesn-Saison. Wer das miterlebt, bekommt den vollen Mix aus Alpenrock, Volksmusik und Partypower – ein würdiger Abschluss einer rekordverdächtigen Festzeit. 

Jetzt noch schnell Tickets sichern! 
Holen Sie sich Ihre Tickets für die Wiener Kaiser Wiesn und erleben Sie das Motto „Das Leben is a Fest“ noch bis 12. Oktober im Wiener Prater. Tickets gibt‘s im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

👑🍻Wiener Kaiser Wiesn👑🍻

Nur noch bis 12. Oktober heißt es im Wiener Prater
„Das Leben is a Fest!“

🎟️ Jetzt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at Tickets sichern!

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
10° / 17°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
9° / 17°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
9° / 16°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
9° / 16°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
9° / 17°
Symbol wolkig

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.386 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
125.391 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
118.252 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1619 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1073 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Österreich
Fall „Waltraud“: Ermittlungen wegen Sozialbetrug!
964 mal kommentiert
Das Bundeskriminalamt hat Ermittlungen gegen „Waltraud“ aufgenommen.
Mehr Wien ist leiwand
Jetzt Tickets sichern!
Wiener Kaiser Wiesn – Das große Finale steht bevor
200. Geburtstag
Wiener Strauss-Jahr strebt seinem Höhepunkt zu
„Krone“-Gespräch
Anna Mabo: Theaterfreuden und musikalische Ekstase
krone.tv Premiere
Die Lebensgeschichte von Bruce Springsteen im Kino
Newcomer aus Wels
Shinade: Mundartmusik, Tracht und die grüne Fee
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf