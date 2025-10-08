NHL: Titelverteidiger eröffnen Saison mit Heimsieg

NHL-Commissioner Bettman: „Olympia für Spieler wichtig“

Der bei der Eröffnung der 109. NHL-Saison in Florida anwesende NHL-Commissioner Gary Bettman, der diese Position schon seit 1993 bekleidet, äußerte sich u.a. auch zur anstehenden Rückkehr der NHL-Spieler zu den Olympischen Spielen. „Das wird großartig und ist wichtig für unsere Spieler“, sagte Bettman. Zuletzt waren NHL-Akteure 2014 bei den Spielen in Sotschi dabei, als Kanada Gold geholt hatte. Die Liga stoppt vom 6. bis 24. Februar zugunsten des Sportereignisses ihren Spielbetrieb.