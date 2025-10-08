Vorteilswelt
Panthers jubeln

NHL: Titelverteidiger eröffnen Saison mit Heimsieg

US-Sport
08.10.2025 09:36
(Bild: AP/Rebecca Blackwell)

Der NHL-Titelverteidiger hat die neue Saison mit einem Heimsieg eröffnet. Die Florida Panthers holten am Dienstag ein 3:2 gegen die Chicago Blackhawks. Die Panthers drehten dabei ein 0:1 und kamen durch Jesper Boqvist (50.) im Schlussdrittel zum Siegtreffer. 

Das Team aus Florida will den Stanley Cup zum dritten Mal in Serie gewinnen. Fehlstarts gab es für die New York Rangers mit einem 0:3 daheim gegen die Pittsburgh Penguins und auch die Los Angeles Kings strauchelten.

  Denn auch die Kings ließen sich auf eigenem Eis von der „Lawine“ aus Colorado mit 4:1 überrollen. Die beiden Österreicher Marco Rossi und Marco Kasper haben ihre ersten Einsätze am Donnerstag (Ortszeit). Kasper und seine Detroit Red Wings empfangen die Montreal Canadiens, Rossi beginnt mit Minnesota Wild auswärts gegen die St. Louis Blues.

NHL-Commissioner Bettman: „Olympia für Spieler wichtig“
Der bei der Eröffnung der 109. NHL-Saison in Florida anwesende NHL-Commissioner Gary Bettman, der diese Position schon seit 1993 bekleidet, äußerte sich u.a. auch zur anstehenden Rückkehr der NHL-Spieler zu den Olympischen Spielen. „Das wird großartig und ist wichtig für unsere Spieler“, sagte Bettman. Zuletzt waren NHL-Akteure 2014 bei den Spielen in Sotschi dabei, als Kanada Gold geholt hatte. Die Liga stoppt vom 6. bis 24. Februar zugunsten des Sportereignisses ihren Spielbetrieb.

