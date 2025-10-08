Ab 14.40 Uhr LIVE: Austria zu Gast bei Slavia Prag

Mit viel Pech sind Austrias Frauen im Champions League Play-Off gegen Paris FC gescheitert. Jetzt versuchen es die Violetten, im erstmals ausgetragenen UEFA Women‘s Europa Cup, in die Ligaphase zu kommen. Ab 14.45 Uhr müssen Pal & Co. in Prag gegen Slavia bestehen. Bei uns gibt es dieses Spiel natürlich live auf krone.tv.