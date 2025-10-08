Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Tarife

Fernwärme: Wiener zahlen ab Herbst deutlich mehr

Wien
08.10.2025 09:15

Die Tarife für Fernwärme steigen wieder. Wien Energie senkt den Rabatt, hebt die Preise – und verspricht trotzdem, zu den günstigsten Anbietern zu zählen. Für viele Wiener Haushalte heißt das: Die Heizkosten klettern um rund 15 Prozent.

0 Kommentare

Pünktlich zur Heizsaison 2025/26 greift Wien Energie tief in die Preisstruktur ein. Der Rabatt auf den festgelegten Fernwärme-Tarif fällt von 43 auf 37 Prozent. Damit verteuert sich das Heizen für rund 460.000 Kundinnen und Kunden. Grund: Im Vergleich zur Heizsaison 2023/24 sind die Gaspreise in der letzten Heizperiode 2024/25 um knapp 20 Prozent gestiegen. Auch Personal- und Baukosten haben deutlich zugelegt. Beides wirkt sich auf die Fernwärmepreise in der kommenden Heizperiode aus.

Damit es in den Wohnungen und Häusern in Wien weiterhin warm bleibt, muss nun wieder tiefer in ...
Damit es in den Wohnungen und Häusern in Wien weiterhin warm bleibt, muss nun wieder tiefer in die Tasche gegriffen werden.(Bild: Brenek Malena)

15 Prozent teurer pro Jahr
Ein durchschnittlicher Wiener Haushalt mit etwa 70 Quadratmetern Wohnfläche muss künftig rund zwölf Euro pro Monat mehr einplanen – in Summe also etwa 140 Euro jährlich. Wien Energie beziffert die Erhöhung auf rund 15 Prozent. 

Die Fernwärmekosten steigen in Wien heuer um 15 Prozent.
Die Fernwärmekosten steigen in Wien heuer um 15 Prozent.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Trotz Preissprung: „Weiter unter den Günstigsten“
Das Unternehmen verweist auf eine aktuelle Analyse der Österreichischen Energieagentur: Der jährliche Gesamtpreis für einen Musterhaushalt in einem Niedrigenergiehaus liegt bei 945 Euro – österreichweit Platz zwei. Im Standardtarif sind es 974 Euro. Damit bleibe Wien unter den günstigsten Städten, heißt es. Seit Beginn der Energiekrise 2022 habe man über 700 Millionen Euro für Entlastungen bereitgestellt. Allein für die kommende Heizperiode fließen weitere 90 Millionen in Preisnachlässe. Laut Wien Energie summierten sich die Ersparnisse für Haushalte so auf rund 1500 Euro seit Beginn der Krise.

Lesen Sie auch:
Die Ökonomen von Wifo (links im Bild Gabriel Felbermayr) und IHS (Holger Bonin, rechts) heben ...
Trotz hoher Inflation
Licht am Ende des Tunnels? Wirtschaft erholt sich
07.10.2025
Einzelhandel im Minus
Euro-Vergleich: Sehr hohe Inflation in Österreich
06.10.2025
Bis zu 356 Euro sparen
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
23.09.2025

Abhängigkeit bleibt – vorerst
Knapp die Hälfte der Wiener Fernwärme wird nach wie vor aus Erdgas gewonnen. Der Rest stammt aus Müllverbrennung, Biomasse und industrieller Abwärme. „Der Preis hängt auch künftig von internationalen Entwicklungen ab“, betont der Energieversorger. Um die Abhängigkeit zu verringern, will der Konzern eine Milliarde Euro in neue Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Leitungsnetze investieren. Bis 2040 soll die Versorgung weitgehend fossilfrei sein. Doch bis dahin könnten die Preise weiter schwanken – abhängig von Energieimporten und CO₂-Kosten. 

Neuer Tarif
Ab sofort gilt für Neuanschlüsse ein eigener Tarif: „KLIMA Fit“. Er orientiert sich am sogenannten Fernwärme-Index und soll die Preise jeweils für eine Heizperiode fixieren. Ziel laut Wien Energie: mehr Transparenz und geringere Abhängigkeit vom Gaspreis. Die Preisanpassung erfolgt einmal jährlich auf Basis des neuen, unabhängigen Fernwärme-Index Wien der Österreichischen Energieagentur.

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wien
HerbstBaukosten
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
10° / 17°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
9° / 17°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
9° / 16°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
9° / 16°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
8° / 17°
Symbol wolkig

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.994 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
128.839 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
119.618 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1627 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1076 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1017 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Mehr Wien
UEFA-Europa-Cup
LIVE: Austrias Frauen zu Gast bei Slavia Prag
Neue Tarife
Fernwärme: Wiener zahlen ab Herbst deutlich mehr
Live im Clash
Hayley Reardon: „Mir ist das Leben so passiert“
40 Mitarbeiter befragt
Schwere Vorwürfe: VHS-Leiterin muss Hut nehmen
Kunsthalle Wien
Wo sich Schnecken und Delfine im Yetizelt treffen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf