Fernwärme: Wiener zahlen ab Herbst deutlich mehr

Trotz Preissprung: „Weiter unter den Günstigsten“

Das Unternehmen verweist auf eine aktuelle Analyse der Österreichischen Energieagentur: Der jährliche Gesamtpreis für einen Musterhaushalt in einem Niedrigenergiehaus liegt bei 945 Euro – österreichweit Platz zwei. Im Standardtarif sind es 974 Euro. Damit bleibe Wien unter den günstigsten Städten, heißt es. Seit Beginn der Energiekrise 2022 habe man über 700 Millionen Euro für Entlastungen bereitgestellt. Allein für die kommende Heizperiode fließen weitere 90 Millionen in Preisnachlässe. Laut Wien Energie summierten sich die Ersparnisse für Haushalte so auf rund 1500 Euro seit Beginn der Krise.