Ein Mattersburger ist Hoffnung für Krebs-Patienten

Leiter der Forschungsgruppe ist Datlinger. Er begann 2016 in Wien Molekularbiologie zu studieren, um dann mit molekularer Medizin in Wien und Großbritannien fortzusetzen. Die gegenwärtigen Studien begann er schon am CeMM in Wien. 2023 zog er mit dem Forscherteam in die USA, um zusätzlich an Anwendungen der Künstlichen Intelligenz in der Biologie zu forschen.

Forschung zwischen der Heimat und den USA

Derzeit ist Datlinger an einem Institut der Unis Stanford und Berkeley als stellvertretender Direktor für Genom-Engineering zuständig und arbeitet parallel auch in Wien. Er ist mittlerweile schon ein halber Amerikaner: „Ich lebe seit 2023 mit meiner Frau und unseren zwei Kindern in Kalifornien. Wahrscheinlich werden wir in Zukunft in beiden Ländern tätig sein, falls wir eine Firma basierend auf dieser Erfindung gründen, die international operiert.“ Das Verfahren funktioniert auf Basis der Genschere CRISPR (von englisch Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), mit der körpereigene T-Zellen, die von Haus aus für die Immunabwehr zuständig sind, manipuliert werden. Datlinger: „Das ist eine neue Form der Krebstherapie, die bisher vor allem für Leukämie untersucht wird. Dabei werden Patienten T-Zellen entnommen. Diese werden dann so verändert, dass sie die Krebszellen erkennen und entfernen können.“