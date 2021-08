Viele Aufgriffe: Asylstreit um Flüchtlingsansturm

Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) kritisierte via „Bild“ Österreichs Asylpolitik scharf. Die EU-Kommission, klagte Seehofer, habe in puncto Migration in den vergangenen Jahren „dramatisch an Kraft verloren“ und „kein Mittel gegen den Egoismus einiger EU-Mitgliedsstaaten“ gefunden - darunter befindet sich seiner Ansicht nach auch Österreich. Verlässliche Zusammenarbeit sieht der deutsche Innenminister in der Migrationsdebatte lediglich mit Frankreich.