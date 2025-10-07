Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los

Man prüfe „in einem sehr herausfordernden Umfeld weitere mögliche Optionen“, teilte die Gebrüder Knauf KG am Dienstag mit. Derzeit werde das Geschäft in Russland in Übereinstimmung mit den Sanktionen gegen das Land organisatorisch getrennt vom dortigen Management geführt. Das Familienunternehmen bekomme keine Gewinne daraus. Seit Jahren würden gar keine Waren mehr aus Russland in die EU exportiert oder aus der EU importiert.