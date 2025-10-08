Liederabende im Publikumsvergleich

Die selbstverständliche Leichtigkeit, mit der Bushakevitz die Begleitung der Lieder sowie einige Ländler und „Deutsche“ Schuberts darbot, fehlt dem Sänger noch. Vor allem im ersten Teil wirkte Vieles studiert, wiewohl man ihm attestieren kann, dass er nicht nur über mächtige Klänge, sondern auch über ein schönes Parlando verfügt („Der Einsame“), und feine Linien zu spinnen vermag („Der blinde Knabe“). Im zweiten Teil fand Hasselhorn nach und nach zu persönlicherer Gestaltung und vermochte damit nun auch das Publikum zu gewinnen. „Im Abendrot“, „Totengräbers Heimwehe“ und schließlich die Zugabe; Gustav Mahlers „Urlicht“ gelangen berührend. Sechs Jahre älter als Hasselhorn ist der 1984 geborene Tenor Julian Prégardien, Sohn des Tenors Christoph Prégardien und Cousin der Sopranistin Julia Kleiter.