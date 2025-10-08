Eine Ortschaft will zum Schatz Österreichs werden

Die Vorausscheidung hat Jois gewonnen. Jetzt heißt es am 25. Oktober ordentlich zu voten. Denn da steigt das Finale der Fernsehshow. Gegner von Jois sind dabei etwa die Mariazellerbahn in Niederösterreich, die Lammerklamm in Salzburg oder der Wiener Stadtpark. Wir drücken für unseren Burgenland-Sieger natürlich fest die Daumen!