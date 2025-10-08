Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

9 Plätze – 9 Schätze

Eine Ortschaft will zum Schatz Österreichs werden

Burgenland
08.10.2025 09:00
Sanfte Hänge mit Weingärten und der Blick bis zum Neusiedler See. Das ist Jois.
Sanfte Hänge mit Weingärten und der Blick bis zum Neusiedler See. Das ist Jois.(Bild: Johannes Pasler)

Denn Jois hat so viele schöne Plätze, dass es einfach vor den Vorhang geholt werden muss. Davon waren zumindest diejenigen überzeugt, die mit gevotet haben. Sie haben Jois aufs Burgenland-Stockerl ganz nach oben gehievt!  

0 Kommentare

Drei Plätze standen im Burgenland zur Auswahl, um ins Finale von „9 Plätze – 9 Schätze“ zu kommen. Dabei waren der Skulpturenpark Markt Neuhodis und das Moor in Rohr, sowie Jois – und zwar die komplette Gemeinde. Eingereicht hatte die Ortschaft Monsignore Franz Hillinger.

„Ich war selbst überrascht, dass wir als komplette Gemeinde angenommen worden sind. Aber es stimmt schon: In Jois gibt es außergewöhnlich viele, wunderschöne Platzerl“, macht Bürgermeister Hannes Steurer noch einmal Werbung für seine Gemeinde.

In Jois gibt es viele wunderschöne Plätzchen. Einfach durchblättern und genießen!
In Jois gibt es viele wunderschöne Plätzchen. Einfach durchblättern und genießen!(Bild: Kristina Leidenfrostova)
(Bild: Kristina Leidenfrostova)
(Bild: Johannes Pasler)
(Bild: Johannes Pasler)
(Bild: Johannes Pasler)
(Bild: Johannes Pasler)
(Bild: Johannes Pasler)
(Bild: Johannes Pasler)

Die Vorausscheidung hat Jois gewonnen. Jetzt heißt es am 25. Oktober ordentlich zu voten. Denn da steigt das Finale der Fernsehshow. Gegner von Jois sind dabei etwa die Mariazellerbahn in Niederösterreich, die Lammerklamm in Salzburg oder der Wiener Stadtpark. Wir drücken für unseren Burgenland-Sieger natürlich fest die Daumen!

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
9° / 17°
Symbol wolkig
Güssing
7° / 18°
Symbol heiter
Mattersburg
8° / 17°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
8° / 17°
Symbol heiter
Oberpullendorf
9° / 17°
Symbol wolkig

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.994 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
128.839 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
119.618 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1627 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1076 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1017 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Mehr Burgenland
Erfolgreicher Forscher
Ein Mattersburger ist Hoffnung für Krebs-Patienten
Jetzt Tickets sichern!
Wiener Kaiser Wiesn – Das große Finale steht bevor
Wirbel nach Pleite
123-Transporter: Inkassobüro kassiert Strafen
Regionalliga Ost
Paukenschlag! Rapp verlässt NSC Richtung Sportklub
Übergewinne an Kunden
ÖVP Burgenland fordert faire Strompreise
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf