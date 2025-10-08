Eine Ortschaft will zum Schatz Österreichs werden

Denn Jois hat so viele schöne Plätze, dass es einfach vor den Vorhang geholt werden muss. Davon waren zumindest diejenigen überzeugt, die mit gevotet haben. Sie haben Jois aufs Burgenland-Stockerl ganz nach oben gehievt!
Drei Plätze standen im Burgenland zur Auswahl, um ins Finale von „9 Plätze – 9 Schätze“ zu kommen. Dabei waren der Skulpturenpark Markt Neuhodis und das Moor in Rohr, sowie Jois – und zwar die komplette Gemeinde. Eingereicht hatte die Ortschaft Monsignore Franz Hillinger.
„Ich war selbst überrascht, dass wir als komplette Gemeinde angenommen worden sind. Aber es stimmt schon: In Jois gibt es außergewöhnlich viele, wunderschöne Platzerl“, macht Bürgermeister Hannes Steurer noch einmal Werbung für seine Gemeinde.
Die Vorausscheidung hat Jois gewonnen. Jetzt heißt es am 25. Oktober ordentlich zu voten. Denn da steigt das Finale der Fernsehshow. Gegner von Jois sind dabei etwa die Mariazellerbahn in Niederösterreich, die Lammerklamm in Salzburg oder der Wiener Stadtpark. Wir drücken für unseren Burgenland-Sieger natürlich fest die Daumen!
Kommentare
