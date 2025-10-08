Überraschende Aussage von Wolff: „Bösewicht“ fehlt

Das kommt doch etwas überraschend! Ausgerechnet Toto Wolff meint, dass Christian Horner der Formel 1 fehlt. „Es braucht einen Bösewicht“, stellt der Österreicher klar.
Auch wenn die beiden Teamchefs häufiger aneinandergeraten waren, gibt Toto Wolff zu, dass er Christian Horner aktuell etwas hinterhertrauert. Zu sagen, er würde den Briten vermissen, sei „ein bisschen viel, aber es ist definitiv anders ohne Christian. Er fehlt definitiv“, sagt Wolff der „Sport Bild“.
„Wir brauchen Persönlichkeiten in diesem Sport. Es braucht einen Bösewicht. In der Form war Christian immer gut, weil er sich auch in der Rolle wohlgefühlt hat“, meint Wolff. „Er hat das Spiel mit der Kamera beherrscht und wusste, wie er sie für sich nutzen kann. Das fehlt jetzt ein wenig, weil es aktuell keine Reibereien gibt.“
Es braucht einen Bösewicht. In der Form war Christian immer gut, weil er sich auch in der Rolle wohlgefühlt hat.
Toto Wolff gegenüber der „Sport Bild“
Horner will rasch zurück
Im Juli war Horner aufgrund der sportlichen Talfahrt und eines internen Machtkampfs bei Red Bull entlassen worden. Vor Kurzem einigten sich beide Seiten auf eine satte Abfindung in zweistelliger Millionenhöhe.
Nach seinem Aus bei Red Bull peilt Horner eine rasche Formel-1-Rückkehr an. Der 51-Jährige rufe derzeit „so ziemlich jeden Teambesitzer“ an, verriet Aston-Martin-Rennleiter Andy Cowell am Rande des Grand Prix in Singapur am Sonntag.
Alpine und Aston Martin werden immer wieder als mögliche zukünftige Arbeitgeber genannt. Zuletzt gab’s auch Spekulationen, Horner könnte sich mit einem eigenen Team um einen Startplatz in der Motorsport-Königsklasse bemühen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.