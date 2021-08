Urlauberin verirrte sich mit Sohn am Feuerkogel

Eine 34-jährige deutsche Urlauberin unternahm am 31. Juli 2021 gegen Mittag gemeinsam mit ihrem 11-jährigen Sohn eine Wanderung in Ebensee von einem Gasthof zum Feuerkogelplateau. In einer Seehöhe von etwa 1300 Meter kamen die beiden vom markierten Wanderweg ab und verstiegen sich, bis sie sich in einer Seehöhe von etwa 1420 Meter nicht mehr weiter trauten. Die Frau verständigte daraufhin mit ihrem Handy den Bergrettungsdienst Ebensee.