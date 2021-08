Ein Kirchtag wie damals im Gasthaus Hartl

Um Punkt zehn Uhr setzt sich der Umgang mit Pfarrvorsteher Michael Golavčnik und dem Allerheiligsten – begleitet von nahezu der gesamten Gemeinde – in Bewegung, bei vier Stationen im Ort wird der Segen in allen Himmelsrichtungen gespendet. Nach dem Festgottesdienst geht es dann im Hartl-Stadl rund. Heuer spielte zum Frühschoppen die Schlosskapelle Neuhaus unter Kapellmeister Johannes Glawischnig auf, danach sorgten die famosen Geschwister Scharf „stromlos“ für Kirchtagsstimmung. Unermüdlich unterhielten Verena, Ramona und Julian die Gäste direkt an den Biertischen.