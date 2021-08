70 alte Hofnamen in neuem Buch erschienen

Dass der Hof Eggenig seinen Namen aufgrund seiner Lage an einer Geländeecke hat, leuchtet ein. Dass der Wainig-Hof dem slawischen Wort vinnik entspringt und übersetzt so viel wie „der Weinbauer“ bedeutet, wissen die wenigsten. „Von vielen Höfen weiß man, wie sie zu ihrem Namen gekommen sind; sie erklären sich beinahe von selbst“, meint Walter Oberbichler, einer der Autoren. Um die Richtigkeit der Namensgebung wissenschaftlich zu belegen, holte man sich die Unterstützung der Osttiroler Sprachwissenschafterin Elisabeth Obererlacher. Es stellte sich heraus, dass die Vulgonamen aus dem Romanischen, Slawischen oder Germanischen stammen. Welcher Name von welcher Sprache abstammt und wie dieser sich im Laufe der Jahre veränderte, ist im Buch zu finden.