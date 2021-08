Belgische Touristen aus Bergnot gerettet

Am Samstag um 19 Uhr unternahm ein 47-jähriger belgischer Staatsangehöriger mit seiner 16 Jahre alten Tochter eine Tour auf dem Kletterseig in der Pirkachklamm in der Gemeinde Oberdrauburg. Gegen 21.10 Uhr hatten sie noch telefonischen Kontakt mit der Ehefrau bzw. Mutter, wobei sie angaben, dass noch alles in Ordnung sei, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits in diesem Gebiet starke Regenfälle herrschten.