EU-Geldwäschebehörde: Österreich bewirbt sich

Werbetrommel für Wien wird kräftig gerührt

Blümel führt mehrere Vorteile Österreichs für die neue Behörde ins Treffen: „Als erfahrenes Gastgeberland für internationale Organisationen können wir einen reibungslosen Ansiedlungsprozess und einen raschen Start ermöglichen.“ Es sei auch kein Automatismus, dass die Behörde in einem großen Finanzzentrum angesiedelt werden müsse. Es gebe auch Stimmen, die vor möglichen Interessenskonflikten zwischen der neuen Behörde und der bisherigen Bankenaufsicht warnten. Die Alternative wäre ein Standort, der in der Euro-Zone liegt, an dem man sich aber auch gut genug in jenen Ländern auskennt, die noch nicht im Euro-Raum sind.