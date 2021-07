Bargeldbeschränkungen: Große Skepsis in Österreich

Die EU hat einen schleichenden Prozess gestartet, an dessen Ende wohl oder übel die Abschaffung des Bargelds steht - und all das im Gewand einer neuen Richtlinie gegen Geldwäsche. Österreich stellt sich diesem Ansinnen bisher entgegen. So bekräftigte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Donnerstag zum wiederholten Male seine ablehnende Haltung gegenüber der 10.000-Euro-Begrenzung für Barzahlungen. Bei einer Pressekonferenz wurde auch eine aktuelle Umfrage zum Thema Bargeld in Österreich vorgestellt. Laut dieser tragen 88 Prozent der Österreicher meist Bargeld bei sich.