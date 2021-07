Obergrenze: So will EU Bargeld den Garaus machen

Blümel gegen „Krimminalisierung von Privatpersonen“

Kritik an der geplanten Bargeld-Obergrenze kam am Dienstag von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP): „Von Österreich gibt es ein klares Ja zum Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und ein ebenso klares Nein zu Angriffen auf das Bargeld“, so Blümel in einer Stellungnahme. Bargeld gebe den Menschen „ein Gefühl von Sicherheit, Unabhängigkeit und Freiheit“. Der Finanzminister sprach sich gegen eine „Kriminalisierung von Privatpersonen, die Bargeld verwenden“ aus.