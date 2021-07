Österreich macht dem Bargeld die Mauer ...

In Skandinavien, wo bargeldloses Bezahlen en vogue ist, sehe man die Folgen: „Das hat auch psychologische Gründe. Wenn ich etwas in der Hand habe, gebe ich es nicht so leicht her wie digital. In Schweden ist eine starke Verschuldung zu beobachten.“ Das Argument der Bekämpfung von Kriminalität führe ins Leere. „Mafiöse Organisationen finden andere Wege. Und all die vielen anständigen Leute bei uns laufen Gefahr, noch mehr kontrolliert und verdächtigt zu werden.“