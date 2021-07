Zahlreiche umgestürzte Bäume im Tiroler Oberland

Dachziegel abgetragen

Wiederum ein umgeknickter Baum machte ein Passieren einer Gemeindestraße in Tobadill Richtung Giggl unmöglich. Ein äußerst großer Baum stürzte in Richtung Wohngebiet. Er wurde von 35 Einsatzkräften der Feuerwehr Tobadill entfernt. Im Weiler „Balzerlen“ von Strengen wurden bei einem Wohnhaus durch den starken Wind Firstziegel des Daches abgetragen. Ein im Garten stehender Baum wurde durch den Wind ebenfalls umgeknickt. „Die Feuerwehr Strengen rückte mit neun Einsatzkräften an und behob die Schäden am Dach“, schildert die Exekutive. Meldungen über Personenschaden würden nicht vorliegen.