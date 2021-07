Fallzahl steigt: Covid-Appell für Kirchtagswoche

„Wir erinnern die Wirte an ihre Verantwortung als Veranstalter“

Die Stadtregierung richtet vor der Brauchtumswoche noch einmal einen Appell an die Gastronomie: „Wir erinnern die Wirte an ihre Verantwortung als Veranstalter“. Die eingereichten Covid-Konzepte sollen eingehalten werden. Dazu ergeht die Bitte an Besucher, Vernunft walten zu lassen: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei!“