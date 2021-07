Teurer Urlaubsspaß auf der Straße

Vorsicht auch beim Parken

Ist die Fahrt ohne Verstöße überstanden, ist es ratsam, auch beim Parken noch genau aufzupassen. Auf der Suche nach einem Parkplatz sollten Urlauber schon beim Reinfahren in die Stadt auf die innerstädtischen Zonen achten. Sind an einer Stelle viele Parkplätze frei, liegt das oft daran, dass Fahrer nur mit Berechtigung hinein dürfen, sogar in Deutschland gibt es solche Zonen. Wird man hier erwischt, ist das ebenso ein Verstoß. Am besten informiert man sich zuvor, denn ein Verbotsschild ist schnell übersehen. Oft befinden sich die Zonen in den Altstädten, auch in Spanien und Frankreich braucht man eine Plakette. Beim Parken selbst gibt es verschiedene Kennzeichnungen mit Farben. In Prag etwa sind blau markierte Parkplätze für Anrainer und ansässige Firmen reserviert. Wer seinen Pkw hier dennoch parkt, kann sogar abgeschleppt werden. In Italien sind kostenpflichtige Parkplätze blau gekennzeichnet, kostenlose weiß.