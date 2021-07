Als Herzog einst unter Pacult leiden musste . . .

Als damals 17-Jähriger hatte es Andi Herzog nicht leicht. Bei seinen ersten Trainingseinheiten mit den Rapid-Profis traf er in der Saison 1985/86 auf Typen wie Hans Krankl, Zlatko Kranjcar – und auch Peter Pacult. „Als junger Bua wird er keine schönen Erinnerungen an uns haben – er war gleich bei den ersten Übungen gegen mich eingeteilt und hat mich dann so richtig kennengelernt. Man kann sagen, dass er bisserl gelitten hat“, schmunzelt der Austria-Klagenfurt-Coach, betont aber: „Das große Potenzial haben wir alle schon damals gesehen!“