„SOKO Linz“: ORF und ZDF wollten nichts Liebliches

Maßgeschneiderte Fälle

Ein Hauptgrund, die Nachfolgeserie von „SOKO Kitzbühel“ in der oberösterreichischen Landeshauptstadt anzusiedeln, liegt im Kontrast. „ORF und ZDF wollten nichts Liebliches mehr, sondern einen Schauplatz mit Ecken und Kanten“, betont Lehner. Linz mache eben den Spagat zwischen rauer Geschichte und moderner Gegenwart, was sich auch in den Fällen widerspiegeln wird: „Es geht immer um Aktuelles, um die IT-Szene, um Drogen, Leihmutterschaft, Obdachlosigkeit und grenzüberschreitende Kriminalität. Wir zeigen unseren Autoren, die die Drehbücher schreiben, viele Plätze in der Stadt, und sie entwickeln maßgeschneidert die Fälle.“