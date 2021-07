Vermeintlicher Major zockte verliebte Frau ab

Über mehrere Monate hinweg hatte der vermeintliche „Major“ der amerikanischen Streitkräfte, derzeit in Afghanistan stationiert, der 65-jährigen Frau aus dem Bezirk Wolfsberg per Internetchats die große Liebe vorgegaukelt. Nach seinem Einsatz werde er nach Österreich kommen und sie heiraten. Vorab werde er ihr ein Geldpaket schicken. Allerdings müsste sie für die Versendung an zwei unterschiedliche Konten Geld überweisen. Dieser Forderung kam die Verliebte nach und überwies zweimal mehrere Tausend Euro.