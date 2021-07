Neue ÖW-Chefin: „Erholung im Tourismus dauert“

Eine gemeinsame Winter-Kampagne

Mehr als in der Vergangenheit wollen Österreich Werbung und Tirol Werbung in Zukunft gemeinsam auf den Märkten auftreten. Für den Winter kündigen Weddig und Tirol-Werber Florian Phleps eine Kampagne aller Bundesländer mit einer Botschaft an. „Gerade jetzt braucht es große Anstrengungen. Gemeinsam gelingen sie besser“, ist Phleps überzeugt. Eine Prognose für die Wintersaison ist laut Weddig schwierig: „Wir gehen vorerst davon aus, dass alles halbwegs normal verläuft. Das müssen wir auch, sonst könnten wir nicht planen.“ Eine Normalisierung am Reisemarkt sieht die ÖW-Chefin in zwei bis drei Jahren: „Im Städtetourismus eher in drei Jahren.“